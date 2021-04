LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 5-7 3-6, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: si chiude subito l’avventura dell’azzurro, tanti errori per lui (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ GAME, SET AND MATCH! Alejandro Davidovich Fokina batte Matteo Berrettini 7-5 6-3. 40-15 A rete il dritto dell’iberico. 40-0 Tre match point per Davidovich Fokina. 30-0 Ancora costretto a colpi dinamici Matteo, altro errore. 15-0 Lunghissimo il dritto in corsa di Berrettini, che non è mai riuscito a colpire per bene. GAME Berrettini, 3-5. Matteo chiude con l’ace, ora tocca a ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ GAME, SET AND MATCH! Alejandrobatte Matteo7-5 6-3. 40-15 A rete il dritto dell’iberico. 40-0 Tre match point per. 30-0 Ancora costretto a colpi dinamici Matteo, altro errore. 15-0 Lunghissimo il dritto in corsa di, che non è mai riuscito a colpire per bene. GAME, 3-5. Matteocon l’ace, ora tocca a ...

