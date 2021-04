LIVE Berrettini-Davidovich Fokina 5-7 1-2, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: niente break in avvio di secondo set (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-FUCSOVICS LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 15-15 Gara di forza, stavolta Matteo è il primo a cedere il passo. 15-0 Servizio e dritto Berrettini, lungo il recupero dello spagnolo. GAME Davidovich Fokina, 2-1. E lo spagnolo chiude il game con la prima di servizio. 40-0 E arriva anche l’errore con lo slice. 30-0 Servizio al corpo vincente dello spagnolo. 15-0 Ottima palla corta dell’iberico, Berrettini nemmeno ci prova. GAME Berrettini, 1-1. E ancora con la prima di servizio Matteo mette a ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI SONEGO-FUCSOVICS LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 15-15 Gara di forza, stavolta Matteo è il primo a cedere il passo. 15-0 Servizio e dritto, lungo il recupero dello spagnolo. GAME, 2-1. E lo spagnolo chiude il game con la prima di servizio. 40-0 E arriva anche l’errore con lo slice. 30-0 Servizio al corpo vincente dello spagnolo. 15-0 Ottima palla corta dell’iberico,nemmeno ci prova. GAME, 1-1. E ancora con la prima di servizio Matteo mette a ...

