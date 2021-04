Isola dei Famosi, accadrà giovedì: è la prima volta nella storia (Di martedì 13 aprile 2021) La puntata dell’Isola dei Famosi di giovedì passerà alla storia. Non era mai successo dall’inizio del programma. Tra gli appuntamenti del 22 e 26 aprile verranno presentati sei nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi. I primi cinque nuovi concorrenti sono già volati dall’altra parte dell’Oceano e sono in quarantena. I loro ingressi nel programma targato Mediaset L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 13 aprile 2021) La puntata dell’deidipasserà alla. Non era mai successo dall’inizio del programma. Tra gli appuntamenti del 22 e 26 aprile verranno presentati sei nuovi concorrenti all’dei. I primi cinque nuovi concorrenti sono già volati dall’altra parte dell’Oceano e sono in quarantena. I loro ingressi nel programma targato Mediaset L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - SerieTvserie : Isola dei Famosi 15: la puntata di giovedì sera andrà in onda registrata - tvblogit : Isola dei Famosi 15: la puntata di giovedì sera andrà in onda registrata - INESTASII : RT @fuoridallhype_: Non è l’isola dei famosi, è l’isola di Jeda #isola -