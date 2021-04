Il grido d’aiuto dei commercianti torinesi (Di martedì 13 aprile 2021) Sono scesi in piazza un’altra volta i commercianti di Torino, per continuare a ribadire le loro difficoltà nonostante la zona arancione che ha permesso alcune riaperture. Circa duecento esercenti del mondo della ristorazione, del catering e del turismo. Più certezze è quello che chiede Ascom Torino, attraverso la presidente Maria Luisa Coppa. “Abbiamo bisogno che le istituzioni e il governo ci siano vicini, altrimenti sarà una situazione disperata. Abbiamo bisogno di aiuto”. “Si sono persi 180 miliardi a livello nazionale, secondo i dati di Confcommercio, i ristori sono valsi 37 miliardi, quindi 143 miliardi sono stato sulle spalle imprese e sull’esposizione bancaria”, ha sottolineato Coppa. “Ci devono venire incontro, le nostre imprese non vogliono chiudere, non vogliono il reddito di cittadinanza, vogliono lavorare, vogliono dimostrare che il terziario è un ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 13 aprile 2021) Sono scesi in piazza un’altra volta idi Torino, per continuare a ribadire le loro difficoltà nonostante la zona arancione che ha permesso alcune riaperture. Circa duecento esercenti del mondo della ristorazione, del catering e del turismo. Più certezze è quello che chiede Ascom Torino, attraverso la presidente Maria Luisa Coppa. “Abbiamo bisogno che le istituzioni e il governo ci siano vicini, altrimenti sarà una situazione disperata. Abbiamo bisogno di aiuto”. “Si sono persi 180 miliardi a livello nazionale, secondo i dati di Confcommercio, i ristori sono valsi 37 miliardi, quindi 143 miliardi sono stato sulle spalle imprese e sull’esposizione bancaria”, ha sottolineato Coppa. “Ci devono venire incontro, le nostre imprese non vogliono chiudere, non vogliono il reddito di cittadinanza, vogliono lavorare, vogliono dimostrare che il terziario è un ...

