Gundogan: “Con questa maglia posso vincere la Champions League” (Di martedì 13 aprile 2021) Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti di Champions League con il Borussia Dortmund: Per la finale di Carabao Cup si rivedranno i tifosi allo stadio.“Sarà davvero emozionante. Una sensazione a cui dobbiamo abituarci di nuovo. Sarà fantastico riavere i tifosi allo stadio”. La vittoria della Champions League?“È sicuramente uno dei miei obiettivi e ci sono buone possibilità di riuscirci con questo club. Non si tratta però di avere solo l’opportunità, dobbiamo coglierla. Quest’anno abbiamo una possibilità, cercheremo di fare del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile”. La gara con il Borussia Dortmund?“Difendere il risultato non si adatta al nostro modo di giocare. Dobbiamo vincere la ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Ilkay, centrocampista del Manchester City, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei quarti dicon il Borussia Dortmund: Per la finale di Carabao Cup si rivedranno i tifosi allo stadio.“Sarà davvero emozionante. Una sensazione a cui dobbiamo abituarci di nuovo. Sarà fantastico riavere i tifosi allo stadio”. La vittoria della?“È sicuramente uno dei miei obiettivi e ci sono buone possibilità di riuscirci con questo club. Non si tratta però di avere solo l’opportunità, dobbiamo coglierla. Quest’anno abbiamo una possibilità, cercheremo di fare del nostro meglio per arrivare il più lontano possibile”. La gara con il Borussia Dortmund?“Difendere il risultato non si adatta al nostro modo di giocare. Dobbiamola ...

