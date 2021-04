Gli effetti del coronavirus: 1 contagiato su 10 non recupera gusto e olfatto. Ma c'è una terapia (Di martedì 13 aprile 2021) In molti pazienti l infezione da Covid - 19 causa la perdita dell olfatto e del gusto. E dopo la guarigione uno su dieci continua a non sentire odori e sapori. Soffrire di anosmia (deficit di olfatto) ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 aprile 2021) In molti pazienti l infezione da Covid - 19 causa la perdita delle del. E dopo la guarigione uno su dieci continua a non sentire odori e sapori. Soffrire di anosmia (deficit di) ...

Advertising

fattoquotidiano : Olimpiadi Milano-Cortina, gli ambientalisti in Veneto: “Tra impianti e pista da bob, altro che impatto zero. Guarda… - Avvenire_Nei : Covid. AstraZeneca, il nemico che provoca gli «effetti avversi» ha un nome: Vipit - TeresaBellanova : In quel salone, a tutti gli effetti uno spazio pubblico, su quella sedia accanto al Presidente #Erdogan, avremmo di… - buffona5 : @alycecappellaio Mi ha detto sembra la foto di un sito di incontri. Gli ho detto è quella di Tinder in effetti. - vallant80 : RT @sabrina__sf: ??L'Ordine degli Infermieri minaccia gli iscritti: 'Linea dura contro i 'no vax', negano la scienza' (la ''scienza'' di un… -