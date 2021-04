Giulia De Lellis | il malore dopo le riprese di “Love Island”

(Di martedì 13 aprile 2021) La bellaDedi recente è volata in Sardegna per registrare alcune scene per il suo nuovo programma “”. L’influencer già prima della partenza non stava benissimo e a quanto pare le intense giornate di lavoro non hanno giovato per niente al suo stato di salute.Deil successo del suo primo film, “Genitori vs Influencer” è dovuta tornare immediatamente a lavoro Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

otdreamies : ci sta una ragazza su tiktok che imita così bene giulia de lellis che mi infastidisce ?? - sonoingenua_ : Anche Stefanooooo. Speriamo lo facciano anche la Ferragni, Giulia De Lellis, Chiara Nasti, Beatrice Valli, Dayane M… - hello__27 : Mi da molto Giulia De Lellis vibes #Amici20 - BlackDuchesse : @alientwin13 L'unica cosa che ha in comune con la De Lellis è l'ignoranza ma manco era così cafona Giulia - zazoomblog : Giulia De Lellis racconta il malessere dopo le riprese: “Arriveranno giorni migliori” – VIDEO - #Giulia #Lellis… -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

SoloGossip.it

Viviana è conosciuta anche per la storia con Andrea Damante , subito dopo la rottura dell'ex tronista con l'influencerDe. La bella modella siciliana ha però sempre smentito il flirt, ...Ne è l'esempio, infatti,De, che tra poco debutterà sul piccolo schermo nelle vesti da conduttrice. Ma non solo. Da come annunciato su Instagram, sembrerebbe che un ex cavaliere del ...Ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda mercoledì 14 aprile in seconda serata su Canale 5. Leggi anche Giulia De Lellis, il retroscena su Maurizio Costanzo: succede sempre nei camerini ...“Mi impediscono di entrare in Usa a causa del Covid e rischio di non andare allo show”, queste le parole di Viviana Vizzini, Miss ...