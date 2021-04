Girandola di poltrone nei telegiornali Rai Con i 90 neo assunti alla TgR in venti traslocano a Roma Casinelli guiderà l’Ufficio stampa

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 aprile 2021)nelle redazioni deiRai. Con l’infornata nelle redazioni regionali dei 90 giornalisti vincitori del l’ultimo concorso per la TgR, diretta da Alessandro Casarin, inizia pure la campagna acquisti dei Tg nazionali. Dove, a partire dal 20 aprile prossimo, secondo quanto racconta adginforma.it, data in cui inizieranno ad essere formalizzate le nuove assunzioni, unana di cronisti in forzatestata regionale libereranno le proprie scrivanie per accasarsi in quelle nazionali. Al Tg1 diretto da Giuseppe Carboni dovrebbero accasarsi in quattro: Alessandra Baroni (dsede di Napoli), Enrico Bona (Torino), Carlo Maria Miele (Potenza) e Alfredo Ranavolo (Ancona). Trasloco in vista, ma verso il Tg2 di Gennaro Sangiuliano, pure Omar Reda, attualmente in organico a Pescara. ...