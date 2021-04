(Di martedì 13 aprile 2021) “ildelle”, ha detto la ministra degli Affari Regionali Mariastella. Poi spiega: “Ad aprile abbiamo utilizzato il poco di agibilità guadagnata con tanta fatica e tanti sacrifici da parte degli italiani, riaprendo le scuole e facendo ripartire i concorsi: dal 20 aprile” ha annunciato, “ciun punto in Consiglio dei ministri per valutare la possibilità, sulla base dei contagi e dell’andamento del piano vaccinale, di qualche segnale di apertura già da aprile; maildella ripartenza: quindi tutti i ministeri sono al lavoro, stanno costruendo i protocolli per poter ripartire. In questa settimana il governo varerà un provvedimento molto importante per quanto riguarda il sostegno ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, ministra Gelmini: “Alcune riaperture forse già dal 20 aprile, poi soprattutto da maggio” - QuotidianPost : Gelmini: “Maggio sarà mese di riaperture” - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: La ministra Gelmini nelle Marche garantisce che maggio sarà il mese delle riaperture, piccola scappata anche a San Benedett… - palermomaniait : Gelmini: ''Maggio sarà il mese delle riaperture'' - - retewebitalia : Gelmini: ''maggio sarà il mese delle riaperture'' - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie #accadeoggi - -

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini Maggio

mese di riaperture. Cts al lavoro su piano Draghi Il presidente del Consiglio ha chiesto al Comitato tecnico scientifico (Cts) di lavorare sui protocolli per le riaperture , per ......a nome dell'esecutivo Draghi è stata ieri la ministra agli Affari regionali Mariastella, ...Marcozzi ed il vicepresidente dell'Assemblea legislativa Pasqui) e ha annunciato che 'sarà il ...In questa settimana il governo varerà un provvedimento molto importante per quanto riguarda il sostegno alle attività economiche”, ha ricordato la Gelmini. “Sappiamo che tante attività dai bar ai ...ROMA – Le date somiglieranno a quelle dello scorso anno: per ripartire sarà necessario attendere altre tre settimane. Al momento non sarebbe prevista in settimana una riunione della cabina di regia, s ...