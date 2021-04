Ethereum lotta per rompere la resistenza a $ 2 200

(Di martedì 13 aprile 2021)sta tentando di riconquistare i livelli più alti della storia, ma continua are contro un importante punto dia $ 2.200nelle ultime 24 ore è cresciuto dello 0,27% rispetto al dollaro USA, scrollandosi di dosso le piccole perdite di ieri. Tuttavia, la seconda più grande criptovaluta in termini di capitalizzazione di mercato stando perun importante punto dia $ 2.200. La coppia ETH / USD ha rotto ieri il primo significativo livello dia 2.172 $. Ha anche superato il secondo maggiore livello dia $ 2.193, ma non è riuscito a gestire il terzo a $ 2.200, portando a un calo infragiornaliero di $ 2.102,55. Ether non è rimasto al ribasso finché un’inversione ha ...

