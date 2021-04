Enula e Alessandro Cavallo più che amici? Fan notano un dettaglio (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo essere stata eliminata da “amici”, Enula è tornata fra le braccia del suo fidanzato famoso? La cantante ha ancora una relazione con Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del mattatore Vittorio? Secondo i bene informati infatti la 22enne prima di entrare al talent condotto da Maria De Filippi aveva avuto una storia con Gassmann junior. È ancora così? Visto l’avvicinamento al ballerino Alessandro durante la permanenza ad “amici” qualcuno fa fatica a crederlo. leggi anche l’articolo —> Chi è Enula, vita privata e carriera: tutto sulla cantante di amici 20 Enula dovrebbe essere fidanzata con Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Mentre aspettava di scoprire il nome dell’eliminato, la cantante ha citato proprio il suo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 aprile 2021) Dopo essere stata eliminata da “”,è tornata fra le braccia del suo fidanzato famoso? La cantante ha ancora una relazione con Leo Gassman, figlio die nipote del mattatore Vittorio? Secondo i bene informati infatti la 22enne prima di entrare al talent condotto da Maria De Filippi aveva avuto una storia con Gassmann junior. È ancora così? Visto l’avvicinamento al ballerinodurante la permanenza ad “” qualcuno fa fatica a crederlo. leggi anche l’articolo —> Chi è, vita privata e carriera: tutto sulla cantante di20dovrebbe essere fidanzata con Leo Gassmann, vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2020. Mentre aspettava di scoprire il nome dell’eliminato, la cantante ha citato proprio il suo ...

Advertising

izykidnappedme : RT @Carlaaccardo: Enula ha detto ad Alessandro che è riuscito sempre a capirla e supportarla essendo una personalità complessa. Non ha util… - juliii99040692 : RT @tvommo: Io che amo: Enula - Leonardo - Aka - Serena - Alessandro ma anche: Sangio - Giulia dove devo sbattere la testa? #Amici20 - tvommo : Io che amo: Enula - Leonardo - Aka - Serena - Alessandro ma anche: Sangio - Giulia dove devo sbattere la testa? #Amici20 - Giuuuu28184469 : RT @callmeodella: ???trovare???qualcuno??? che ???mi??? guardi ???mi ???incoraggi??? e??? mi ???motivi ???come??? Alessandro??? fa???con ???Enula??? #Amici… - Giuuuu28184469 : RT @stanamysmile: Dato che non mi avete fatto vedere Enula io direi di parlare dell’unica cosa interessante di questo daytime: il glow up d… -