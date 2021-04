Enrico Mentana, la denuncia scandalo sui vaccini: non è possibile (Di martedì 13 aprile 2021) Enrico Mentana denuncia un altro retroscena sulla campagna vaccinale. Si continua a parlare di chi passa davanti agli anziani. La campagna vaccinale continua ma continuano anche le polemiche. Tra ritardi e furbetti che saltano le lunghe liste di attesa, le vaccinazioni sembrano procedere a rilento. Tante polemiche che ogni giorno sembrano trarre nuova linfa vitale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 13 aprile 2021)un altro retroscena sulla campagna vaccinale. Si continua a parlare di chi passa davanti agli anziani. La campagna vaccinale continua ma continuano anche le polemiche. Tra ritardi e furbetti che saltano le lunghe liste di attesa, le vaccinazioni sembrano procedere a rilento. Tante polemiche che ogni giorno sembrano trarre nuova linfa vitale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

giu_basanisi : RT @Jessica61728996: È con rammarico che constato come il governo assuma che, fin'ora, la selezione pubblica abbia sfornato funzionari medi… - vdionisia1 : Non siamo fannulloni o scansafatiche: abbiamo passato una vita sui libri per avere un lavoro dignitoso, fateci fare… - Ugualiallapart1 : RT @QuartaMarika: Non siamo fannulloni o scansafatiche: abbiamo passato una vita sui libri per avere un lavoro dignitoso, fateci fare la pr… - Angystarb : RT @Jessica61728996: È con rammarico che constato come il governo assuma che, fin'ora, la selezione pubblica abbia sfornato funzionari medi… - Marilenapas : RT @Zeta_Luiss: Grazie a Enrico #Mentana per aver raccontato, alla redazione #zetaluiss la sua esperienza da giornalista e direttore del @T… -