“Deficiente seguito da deficienti” Roberto Poletti contro il vip L’umiliazione senza peli sulla lingua

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 13 aprile 2021) Secondo quanto riporta TvBlog, tra le novità del palinsesto estivo di Rai1 dovrebbe esserci un programma realizzato dalla rete in collaborazione con la Coldiretti e il favorito alla conduzione dovrebbe essere, approdato alla conduzione in Rai alla guida di Unomattina nell’estate del 2019. Il programma è dedicato ai prodotti Made in Italy, alla sostenibilità della cucina, ma anche all’intrattenimento. Come riporta TvBlog, dopo essere stato sostituito a Unomattina da Marco Frittella,è entrato nel cast de La vita in diretta come ospite fisso di Alberto Matano. E da maggio 2020 è diventato speaker di Isoradio Rai. “Ora – casualmente con la Lega di Salvini tornata al governo – a Viale Mazzini si lavora per il suo ritorno alla conduzione. A tutti i costi?”, si legge sul sito. Il giornalista ...