Daniele De Rossi dimesso dallo Spallanzani

ROMA – Daniele De Rossi è stato dimesso oggi dallo Spallanzani di Roma. L'ex calciatore giallorosso si era ricoverato nei giorni scorsi a causa di una polmonite bilaterale interstiziale dovuta al Covid-19. Ora non ha più tosse e febbre, continuerà le cure domiciliari. Decisivi, da quanto si apprende, gli ultimi accertamenti che hanno dato esito positivo.

