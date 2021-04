Cyberpunk 2077: “siamo convinti di sistemarlo e di venderlo negli anni a venire” dice CD Projekt RED – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante i tanti problemi e le tante voci, CD Projekt RED ha detto di essere “convinti di sistemare Cyberpunk 2077 e di venderlo negli anni a venire”.. Nonostante i tanti problemi e le tante voci che stanno circondando il gioco, la sua componente Multiplayer e la stessa CD Projekt RED, gli sviluppatori polacchi sono convinti che Cyberpunk 2077 si trasformerà in un successo. Anzi, che sarà in grado di “sistemare il gioco e venderlo negli anni a venire”. A fare questa affermazione molto forte è stato il capo dello studio Adam Kicinski in una recente intervista con Reuters. Kicinski ha … Notizie giochi ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante i tanti problemi e le tante voci, CDRED ha detto di essere “di sistemaree di”.. Nonostante i tanti problemi e le tante voci che stanno circondando il gioco, la sua componentee la stessa CDRED, gli sviluppatori polacchi sonochesi trasformerà in un successo. Anzi, che sarà in grado di “sistemare il gioco e”. A fare questa affermazione molto forte è stato il capo dello studio Adam Kicinski in una recente intervista con Reuters. Kicinski ha … Notizie giochi ...

