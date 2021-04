Covid | 13 447 nuovi casi e 476 morti | il bollettino del 13 aprile 2021

(Di martedì 13 aprile 2021)Italia,oggi 13, contagi, guariti Ultime 24 ore: 13.447 Decessi: 476 Tamponi effettuati: 304.990 Terapie intensive: -67 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 519.220totali: 3.793.033 Decessi: 115.088 Guariti: 3.158.725 In Italia oggi, martedì 13, si registrano 13.447positivi e 476. Ieri c’erano stati 9.789e 358. In totale sono stati effettuati 304.990 tamponi (ieri erano stati 190.635). Le persone attualmente positive alsono 519.220 (-5.197). Il bilancio delle vittime ammonta a 115.088 (+476). I ...

Corriere della Sera

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati trasmessi i risultati di 25'test, indica l UFSP. Il tasso di positivit dell'8,81%. Sull'arco di due settimane, il numero totale di infezioni 25'673. I ...Per quanto riguarda i ricoveri per "- 19", negli ospedali dell'Azienda USL Toscana nord ovest ... tutte le altre categorie come soggetti estremamente vulnerabili, caregiver etc (59.). Sono ...Sono 13.447 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +9.789, qui il bollettino). Sale così ad almeno 3.793.033 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi ...Sono 13.447 i positivi al test del covid in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute ...