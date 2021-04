Corsport: Fabian è tornato un esponente della meglio gioventù (Di martedì 13 aprile 2021) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrive della coppia Fabian-Demme e si sofferma sullo spagnolo. Fabian Ruiz è uscito dagli equivoci, da quella zona d’ombra che gli era costata persino la simpatia popolare, trascinando uno dei talenti più eleganti del calcio europeo alla soglia della disaffezione. Nel Napoli ora c’è con spessore ed autorevolezza, ha la consapevolezza di essere garantito alle spalle da Demme, la facilità nel dialogo con chi gli sta davanti ed ha pure trovato il gol, a Marassi, come ormai non gli succedeva da un bel po’ (l’ultima volta in campionato, oltre un girone fa, nel 4-0 con la Roma). Fabian Ruiz è tornato a rappresentare il prodotto più invitante della «meglio gioventù» continentale, l’ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, scrivecoppia-Demme e si sofferma sullo spagnolo.Ruiz è uscito dagli equivoci, da quella zona d’ombra che gli era costata persino la simpatia popolare, trascinando uno dei talenti più eleganti del calcio europeo alla sogliadisaffezione. Nel Napoli ora c’è con spessore ed autorevolezza, ha la consapevolezza di essere garantito alle spalle da Demme, la facilità nel dialogo con chi gli sta davanti ed ha pure trovato il gol, a Marassi, come ormai non gli succedeva da un bel po’ (l’ultima volta in campionato, oltre un girone fa, nel 4-0 con la Roma).Ruiz èa rappresentare il prodotto più invitante» continentale, l’ha fatto ...

