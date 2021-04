Come evitare le primarie a Napoli, i 20 giorni della verità (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Venti giorni. Se da qui ai primissimi giorni di maggio il centrosinistra napoletano non avrà un nome unitario da candidare a sindaco assieme al Movimento 5 Stelle, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha detto che vuole le primarie. Il grande tabu del centrosinistra napoletano da giusto 10 anni, dalla notte dei lunghi coltelli tra Umberto Ranieri e Andrea Cozzolino del 2011, quindi, è uno spettro che continua ad agitare innanzitutto il Partito Democratico. Per questo, l’attuale segretario del Pd Napoli, Marco Sarracino, sta lavorando a testa bassa per scongiurarle. E, per sua fortuna, continua ad avere almeno 2 nomi da calare sul tavolo della coalizione al fine di scovare il coniglio dal cilindro: l’unità, appunto. Il primo è quello di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Venti. Se da qui ai primissimidi maggio il centrosinistra napoletano non avrà un nome unitario da candidare a sindaco assieme al Movimento 5 Stelle, il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha detto che vuole le. Il grande tabu del centrosinistra napoletano da giusto 10 anni, dalla notte dei lunghi coltelli tra Umberto Ranieri e Andrea Cozzolino del 2011, quindi, è uno spettro che continua ad agitare innanzitutto il Partito Democratico. Per questo, l’attuale segretario del Pd, Marco Sarracino, sta lavorando a testa bassa per scongiurarle. E, per sua fortuna, continua ad avere almeno 2 nomi da calare sul tavolocoalizione al fine di scovare il coniglio dal cilindro: l’unità, appunto. Il primo è quello di ...

