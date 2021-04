Blue Origin | domani il lancio di New Shepard | sarà una grande prova generaleHDblog it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blue Origin

HDblog

È prevista per domani, 14 aprile 2021, alle 15 ora italiana la finestra di lancio per la missione NS - 15 , che vedrà il New Shepard dieffettuare un nuovo test di volo dopo quello dello scorso gennaio, che era servito a 'provare' la nuova capsula per l'equipaggio e si era rivelato un successo. Anche se - a differenza di ...Bezos, che si dimetterà dalla carica di Ceodi Amazon e diventerà presidente esecutivo quest'anno, possiede anche il Washington Post e, una società aerospaziale che sta sviluppando razzi ...È prevista per domani, 14 aprile 2021, alle 15 ora italiana la finestra di lancio per la missione NS-15, che vedrà il New Shepard di Blue Origin effettuare un nuovo test di volo dopo quello dello ...Il personale della compagnia infatti salirà a bordo sia prima che dopo il lancio per effettuare una serie di operazioni: entrerà, si allaccerà le cinture di sicurezza, farà un test di comunicazione co ...