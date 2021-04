Barbara D’Urso e Giulia Salemi coppia esplosiva: tutti guardano lì – FOTO (Di martedì 13 aprile 2021) Barbara D’Urso ringrazia Giulia Salemi con un selfie assieme: la coppia sembra essere davvero esplosiva. I follower ringraziano a loro volta. Ci vuole sempre un po’ di compagnia, a qualunque… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 aprile 2021)ringraziacon un selfie assieme: lasembra essere davvero. I follower ringraziano a loro volta. Ci vuole sempre un po’ di compagnia, a qualunque… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

StefanoGuerrera : Barbara D’Urso che si indigna per il programma russo - perché è inaccettabile - ma manda una sua inviata sotto casa… - ricpuglisi : Mara Venier e Barbara D'Urso pro Speranza nelle parole di Speranza - StraNotizie : Barbara d’Urso, Pio e Amedeo sul pubblico della conduttrice: “Si informano su testate fake” - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier a Pupo “Vuoi salutare Barbara D’Urso?” - zazoomblog : Barbara D’Urso: gli ascolti non vanno cosa succede alla conduttrice? - #Barbara #D’Urso: #ascolti #vanno -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Elisa Isoardi fa le scarpe a Barbara D'Urso | l'indiscrezione sul futuro in tv Zazoom Blog