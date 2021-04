Atalanta | controllo antidoping a sorpresa | Gasperini insulta ispettore | rischia 20 giorni di squalifica

(Di martedì 13 aprile 2021) Il procuratorePiefilippo Laviani ha deferito Gian Piero, tecnico dell’, richiedendo unadi 20complessivi. L’allenatore del club orobico è stato accusato di aver interferito con undurante un allenamento quotidiano dei nerazzurri, protestando sulle modalità adottate dagli esperti sul luogo. “Hato undurante une inveito contro l’intero sistema, interrompendo un test in corso su un calciatore dell’e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi“. Con queste parole, Laviani ha accusatoe ...

Sportface.it

"Ha insultato un ispettore durante una sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi". Con questa ...di Fabio Gennari Nella difesa dell', che da qualche settimana si schiera dall'inizio con quattro uomini davanti al portiere , i ... con la squadra spesso in pienodl match) e uno dei ...ATALANTA, TEGOLA GASPERINI - L'allenatore della Dea "ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test su un calciatore ..."Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad ...