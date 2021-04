AstraZeneca e trombosi | Aifa | “No fattori di rischio specifici”

(Di martedì 13 aprile 2021)rare, l’Agenzia italiana del farmaco aggiorna la nota sul vaccino. L’aggiornamento, con gli ‘elementi chiave’ relativi al prodotto, è destinato agli operatori sanitari “a seguito della procedura di segnale condotta a livello europeo”. “Una relazione causale tra la vaccinazione con Vaxzevria e l’insorgenza diin combinazione con trombocitopenia – si legge – è considerata plausibile. Anche se tali reazioni avverse sono molto rare, hanno superato quanto atteso nella popolazione generale. In questa fase non sono stati identificatidi”, spiega quindi l’aggiornamento. L’agenzia regolatoria italiana sostiene che “gli operatori sanitari devono vigilare su segni e sintomi di tromboembolia e/o trombocitopenia e informare di conseguenza ...

In particolare il siero Johnson&Johonson è stato sospeso dalle autorità sanitarie a stelle e strisce per rari casi di trombosi. Un copione simile a quello visto per AstraZeneca in Europa. Intanto però ..."4 casi gravi di coaguli di sangue insoliti associati a livelli di piastrine basse", le rare forme di trombosi che sono state osservate anche dopo la vaccinazione con AstraZeneca. Per quanto riguarda ...