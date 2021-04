(Di martedì 13 aprile 2021) Qualcosa però non è andato secondo le aspettative: in 28 presenze ha ottenuto una media voto Gazzetta di 5,81.

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Arthur delude: la sua prima stagione alla #Juve è peggio dell'ultima di #Pjanic - PievevecchiaJ : 1/2 Rassegna della dis-informazione 13/04/2021: - Juve: i centrocampisti ti costano 2 mln a gol - Sponsor, milioni… - sportli26181512 : Arthur delude, lo dicono i numeri. Il confronto con Pjanic: Arthur delude, lo dicono i numeri. Il confronto con Pja… - ElTrattore : RT @Gazzetta_it: #Arthur delude: la sua prima stagione alla #Juve è peggio dell'ultima di #Pjanic - Gazzetta_it : #Arthur delude: la sua prima stagione alla #Juve è peggio dell'ultima di #Pjanic -

Ultime Notizie dalla rete : Arthur delude

La Gazzetta dello Sport

venne valutato 72 milioni (con ingaggio di 5 milioni netti a stagione più bonus su base quinquennale), Pjanic 60. Le aspettative sul nuovo centrocampista della Juve erano molto alte, da Sarri ...... però, modificano solo in parte il giudizio di una gara in cui la Juvepesantemente dal punto di vista del gioco. Male Bernardeschi, male Morata, inconcludente Kulusevski, disastroso. ...Tutti i voti per la giornata al fantacalcio, queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it. In aggiornamento nel corso della giornata e completi dopo l’ultima partita, qu ...JUVENTUS – Szczesny 6,5; Cuadrado 6,5 (1’ st Alex Sandro 6), De Ligt 6, Chiellini 6, Danilo 7; Kulusevski 7 (23' st McKennie 7), Bentancur 6, Rabiot 5,5 (38' st Ramsey s.v.), Chiesa 6 (29' st Arthur 6 ...