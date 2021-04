Amici, Martina e Aka7even si sono lasciati? Lei piange e lui la ignora, interviene l’ex allievo Valentin (Di martedì 13 aprile 2021) sono ore non semplici per l’allieva Martina Miliddi. La ballerina di latino ha ricevuto un nuovo guanto di sfida in vista della quinta puntata del Serale di Amici. Dopo l’eliminazione di Rosa, l’allieva è ora nel mirino delle critiche della maestra Celentano, che continua a metterla in sfida per sottolineare le lacune artistiche della ragazza. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 aprile 2021)ore non semplici per l’allievaMiliddi. La ballerina di latino ha ricevuto un nuovo guanto di sfida in vista della quinta puntata del Serale di. Dopo l’eliminazione di Rosa, l’allieva è ora nel mirino delle critiche della maestra Celentano, che continua a metterla in sfida per sottolineare le lacune artistiche della ragazza. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

__flaviadefeo__ : RT @ucanbemydanger_: Daytime su Martina che piange per il nuovo guanto di sfida ricevuto e Aka che se ne frega ??? #Amici20 #amici #amici… - deddylove2 : SE GIOVEDÌ NELLE ANTICIPAZIONI NON C’È SCRITTO ??Martina eliminata????Raffaele al ballottaggio?? DENUNCIO LA MEDIASET!… - Browney98814485 : Vorrei vedere Giulia in coreografie così, in hip hop, neoclassiche, tanto le saprebbe fare benissimo. Trovo che sia… - ShipperTl : @coprimiIespalle - BottoneLucrezia : RT @trashinatore: Lo so sono ripetitivo, ma non ce la faccio a vedere Enula e Tancredi che si sfidano pieni d’ansia e Martina così rilassat… -