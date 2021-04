Albert Ramos-Viñolas | chi è l’avversario di Sinner a Montecarlo | la sua storia

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE: Jannik Sinner sfida Albert Ramos-Vinolas, tra i giocatori più in forma nella settimana rossa preceden… - apicella57 : RT @LorenzoAndreol4: Sorteggio @ROLEXMCMASTERS, Jannik #Sinner esordirà con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Possibile secondo turno contr… - LorenzoAndreol4 : Sorteggio @ROLEXMCMASTERS, Jannik #Sinner esordirà con lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Possibile secondo turno contro Novak #Djokovic -

Ultime Notizie dalla rete : Albert Ramos

Jannik Sinner non è una testa di serie perché qui ce ne sono soltanto 16, e ha anche pescato malissimo visto che dopo l'incrocio già tostissimo con- Vinolas, uno specialista della terra ...Jannik Sinner sfiderà- Vinolas nel primo turno del Montecarlo Masters 1000. Ecco tutte le info per vedere Sinner -Vinolas in TV e diretta streaming Jannik Sinner sfideràVinolas nel primo ...Italia contro Spagna invece sul Court des Princes: Jannik Sinner fa il suo esordio stagionale sulla terra rossa affrontando Albert Ramos-Vinolas, finalista nel 2017, Stefano Travaglia, promosso dalle ...Fabio a due anni dal titolo conquistato nel 2019 inizia la sua avventura contro Kecmanovic, per Jannik c’è lo spagnolo Ramos-Vinolas ...