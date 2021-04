Agroalimentare | Ambrosetti | “In Italia settore regge a impatto pandemia”

Advertising

Ambrosetti_ : Nell’ultimo triennio il settore #agroalimentare ha dimostrato grande vitalità e resilienza. Ecco alcuni numeri… -

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare Ambrosetti

Queste le principali evidenze emerse dal Rapporto di The European House -sugli scenari e le sfide per il settore, temi portanti della quinta edizione del Forum "La Roadmap ...Queste le principali evidenze emerse dal Rapporto di The European House -sugli scenari e le sfide per il settore, temi portanti della quinta edizione del Forum "La Roadmap ...Queste le principali evidenze emerse dal Rapporto di The European House - Ambrosetti sugli scenari e le sfide per il settore agroalimentare, temi portanti della quinta edizione del Forum "La Roadmap ...Presentati in anteprima i dati del rapporto The European House - Ambrosetti sugli scenari e le sfide per il settore agroalimentare, che saranno i temi portanti della quinta edizione del Forum a Bormio ...