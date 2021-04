Afghanistan, a quanto pare la sorte di sedici milioni di donne non appassiona (Di martedì 13 aprile 2021) Perfino in un Paese spensierato come questo risulta sorprendente che la morte delle afghane uccise dai Taliban non impressioni neppure le femministe. Non se ne parla. Fatte salve le solite eccellenze (Dacia Maraini e poche altre) si direbbe che la sorte di 16 milioni di afghane, in bilico tra l’avanzare verso un minimo di libertà e il ripiombare nella prigionia talibana, non appassioni. Parte di questa indifferenza probabilmente si può addebitare ad un’informazione annebbiata. Si legge di tutto, perfino che l’emiro dei Taliban, il mullah Omar, proibì alle donne scuola e lavoro perché all’epoca non vi erano spazi sufficienti per separarle dai maschi. Ero a Kabul quando Omar emise il suo editto, la mattina successiva andai all’orfanotrofio di Kabul: sparite le assistenti sociali e le inservienti, un ragazzo frastornato, unico dipendente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Perfino in un Paese spensierato come questo risulta sorprendente che la morte delle afghane uccise dai Taliban non impressioni neppure le femministe. Non se ne parla. Fatte salve le solite eccellenze (Dacia Maraini e poche altre) si direbbe che ladi 16di afghane, in bilico tra l’avanzare verso un minimo di libertà e il ripiombare nella prigionia talibana, non appassioni. Parte di questa indifferenza probabilmente si può addebitare ad un’informazione annebbiata. Si legge di tutto, perfino che l’emiro dei Taliban, il mullah Omar, proibì allescuola e lavoro perché all’epoca non vi erano spazi sufficienti per separarle dai maschi. Ero a Kabul quando Omar emise il suo editto, la mattina successiva andai all’orfanotrofio di Kabul: sparite le assistenti sociali e le inservienti, un ragazzo frastornato, unico dipendente ...

