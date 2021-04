Accoltellamento in centro storico, 18enne in carcere: denunciato anche un minore (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Svolta nelle indagini per il ferimento delle due donne cinesi avvenuto lo scorso 7 aprile in pieno centro storico di Benevento in un’abitazione in via Sant’Antonio Abate I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno proceduto al fermo di P.G, su ausilio del Magistrato Francesco Sansobrino, per un 18enne del capoluogo, Manuel Maturo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, accusato di tentato omicidio e tentata rapina ai danni delle due donne asiatiche. Per gli stessi reati è stato denunciato un minorenne difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione. Secondo i riscontri dell’indagine dei Carabinieri sarebbe il maggiorenne la persona che avrebbe commesso i gravi reati che gli vengono contestati. Gli inquirenti, avevano ascoltato nei giorni scorsi una delle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento- Svolta nelle indagini per il ferimento delle due donne cinesi avvenuto lo scorso 7 aprile in pienodi Benevento in un’abitazione in via Sant’Antonio Abate I Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento hanno proceduto al fermo di P.G, su ausilio del Magistrato Francesco Sansobrino, per undel capoluogo, Manuel Maturo, difeso dall’avvocato Antonio Leone, accusato di tentato omicidio e tentata rapina ai danni delle due donne asiatiche. Per gli stessi reati è statounnne difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione. Secondo i riscontri dell’indagine dei Carabinieri sarebbe il maggiorenne la persona che avrebbe commesso i gravi reati che gli vengono contestati. Gli inquirenti, avevano ascoltato nei giorni scorsi una delle ...

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellamento centro Accoltellamento in viale Trieste, arresto convalidato Erano le 15 e 30 quando è scattato l'allarme, un 51enne di nazionalità tunisina insanguinato, era stato segnalato al civico 21 di viale Trieste in centro a Rovigo. Pochi secondi e le Volanti della ...

Accoltellamento in centro, Marino: fatto grave Così Luigi Marino, presidente del Comitato Centro Storico di Benevento torna sull'episodio dell'accoltellamento ai danni di due donne cinesi, che si è verificato qualche giorno fa. 'In più di un'...

