60 anni fa il processo Eichmann e la messa al bando di Hannah Arendt

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 13 aprile 2021) Esattamente 60fa cominciava a Gerusalemme ilcontro il boia nazista Adolf, catturato e rapito in Argentina dal Mossad con un rocambolesco blitz per portare in Israele uno dei responsabili dello sterminio degli ebrei. Fu una data spartiacque: con queluno dei massimi carnefici della Shoah veniva messo alla sbarra, e da quel momento l’opinione pubblica mondiale, più ancora che dopo Norimberga, non poté più chiudere gli occhi sull’enormità dei crimini commessi. Ma nella rievocazione bisogna ricordare tutto e non rimuovere le pagine oscure che inquinarono il clima di quel. È doloroso, ma occorre ricordare la ferocia con cui un’intellettuale coraggiosa come, ebrea tedesca in fuga dal delirio hitleriano, fu sottoposta ...