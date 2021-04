-100 alle Olimpiadi, Discovery+ offre programmazione speciale: da Head to Head a Giochi di ragazze (Di martedì 13 aprile 2021) Inizia il conto alla rovescia e Discovery+, il nuovo servizio Ott del gruppo, sarà la casa dei Giochi Olimpici. In occasione dei tradizionali -100 giorni ai Giochi Olimpici del 14 aprile, Discovery ed Eurosport presenteranno una notte di programmazione speciale dedicata aii Cinque Cerchi con la prima di due nuovissime trasmissioni. Head to Head avrà per protagonisti alcune delle più grandi icone olimpiche messe a confronto da due grandi esperti della disciplina mentre la serie Olympic Stories, altro prodotto originale di Eurosport, ripercorrerà a partire dal 14 aprile alcuni dei momenti storici della rassegna olimpica. Il 18 maggio sarà invece il grande giorno della prima di dieci Essential Olympic Stories presented by Bridgestone ... Leggi su sportface (Di martedì 13 aprile 2021) Inizia il conto alla rovescia e, il nuovo servizio Ott del gruppo, sarà la casa deiOlimpici. In occasione dei tradizionali -100 giorni aiOlimpici del 14 aprile, Discovery ed Eurosport presenteranno una notte didedicata aii Cinque Cerchi con la prima di due nuovissime trasmissioni.toavrà per protagonisti alcune delle più grandi icone olimpiche messe a confronto da due grandi esperti della disciplina mentre la serie Olympic Stories, altro prodotto originale di Eurosport, ripercorrerà a partire dal 14 aprile alcuni dei momenti storici della rassegna olimpica. Il 18 maggio sarà invece il grande giorno della prima di dieci Essential Olympic Stories presented by Bridgestone ...

Advertising

Matex85923885 : ?? “Come in Russia” - I 100 anni dalla nascita del Partito Comunista Il primo di quattro spettacoli teatrali che nar… - 2essera : RT @gzibordi: il difetto di questo vaccino italiano è che è costato pochissimo a inventarlo da parte di un ente pubblico per cui alle mul… - setteBIT : È sbocciata la primavera ed Apple conferma Siri di qualche ora fa - Joker__Reloaded : RT @gzibordi: il difetto di questo vaccino italiano è che è costato pochissimo a inventarlo da parte di un ente pubblico per cui alle mul… - PersilQ : RT @gzibordi: il difetto di questo vaccino italiano è che è costato pochissimo a inventarlo da parte di un ente pubblico per cui alle mul… -