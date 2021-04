Zona arancione aprile: quante persone in macchina. Regole per conviventi e non (Di lunedì 12 aprile 2021) Da oggi quasi tutta l'Italia è in Zona arancione . Quindi le limitazioni si fanno meno stringenti rispetto al lockdown. Uno degli aspetti interessanti da affrontare riguarda quante persone possiamo ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Da oggi quasi tutta l'Italia è in. Quindi le limitazioni si fanno meno stringenti rispetto al lockdown. Uno degli aspetti interessanti da affrontare riguardapossiamo ...

Advertising

RegioneER : ???? #coronavirus, da lunedì 12 aprile l'Emilia-Romagna torna in zona arancione. Leggi: - Agenzia_Ansa : L'Italia da domani quasi tutta arancione, solo quattro regioni in zona rossa #ANSA - borghi_claudio : @mromanelli72 Scusi, perché mi fa perdere tempo? Il decreto che ha messo tutta Italia in zona gialla e arancione è… - jessthemess3093 : Buongiorno e buona zona arancione ?? - regynadeserto : RT @ilpetulante: Sardegna in zona rossa. Leggo: tutta colpa del fatto che i sardi ne hanno approfittato quando erano in zona bianca. Pratic… -