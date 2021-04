Viaggi e Covid: diritti e i rimborsi per chi prenota adesso (Di lunedì 12 aprile 2021) Prenotare o non prenotare, è questo il dilemma. Dopo mesi di restrizioni, il venire meno di alcune limitazioni agli spostamenti in Italia e all’estero ha definitivamente riacceso la voglia di fare la valigia e partire per una rigenerante vacanza, o almeno un weekend fuori porta. Ma la situazione sanitaria e l’andamento dei contagi, al momento, rendono difficile pianificare un viaggio con assoluta certezza. Potremmo prenotare un volo aereo, un soggiorno in hotel, magari una crociera, e poi dover fare un passo indietro perché siamo in quarantena o perché vengono introdotte nuove e più stringenti restrizioni. Come tutelarsi da queste eventualità senza rinunciare al piacere di pianificare il prossimo viaggio? Quando e con quali modalità si ha diritto a un rimborso? Facciamo chiarezza con l’aiuto degli esperti dello sportello S.O.S. Turista di Federconsumatori. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Prenotare o non prenotare, è questo il dilemma. Dopo mesi di restrizioni, il venire meno di alcune limitazioni agli spostamenti in Italia e all’estero ha definitivamente riacceso la voglia di fare la valigia e partire per una rigenerante vacanza, o almeno un weekend fuori porta. Ma la situazione sanitaria e l’andamento dei contagi, al momento, rendono difficile pianificare un viaggio con assoluta certezza. Potremmo prenotare un volo aereo, un soggiorno in hotel, magari una crociera, e poi dover fare un passo indietro perché siamo in quarantena o perché vengono introdotte nuove e più stringenti restrizioni. Come tutelarsi da queste eventualità senza rinunciare al piacere di pianificare il prossimo viaggio? Quando e con quali modalità si ha diritto a un rimborso? Facciamo chiarezza con l’aiuto degli esperti dello sportello S.O.S. Turista di Federconsumatori.

