Vaccini, Speranza si “assolve” da Fazio e annuncia: “Saremo liberi in estate”. Poi attacca Salvini (Di lunedì 12 aprile 2021) Vaccini e campagna vaccinale: Speranza si auto-promuove senza se e senza ma. Ieri sera intervistato nella comfort zone di Che tempo che fa con Fabio Fazio. Oggi in un’intervista al Corriere della sera in cui si mostra fiero e ottimista per le decisioni varate in accordo con il premier Draghi. E a Salvini che dissente, replica attaccando: «Incomprensibile l’atteggiamento di chi sta al governo e si comporta come se fosse all’opposizione»… Insomma, Speranza insiste a difendere piano vaccinale e riaperture. Eppure, sia su un fronte che sull’altro, non sono poche le recriminazioni di opinione pubblica, virologi e degli stessi alleati di governo: a partire appunto da Matteo Salvini. Per il leader del Carroccio, il titolare del ministero della Salute è il ministro delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021)e campagna vaccinale:si auto-promuove senza se e senza ma. Ieri sera intervistato nella comfort zone di Che tempo che fa con Fabio. Oggi in un’intervista al Corriere della sera in cui si mostra fiero e ottimista per le decisioni varate in accordo con il premier Draghi. E ache dissente, replicando: «Incomprensibile l’atteggiamento di chi sta al governo e si comporta come se fosse all’opposizione»… Insomma,insiste a difendere piano vaccinale e riaperture. Eppure, sia su un fronte che sull’altro, non sono poche le recriminazioni di opinione pubblica, virologi e degli stessi alleati di governo: a partire appunto da Matteo. Per il leader del Carroccio, il titolare del ministero della Salute è il ministro delle ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Draghi e #Figliuolo smentiscono #Speranza sui #vaccini, Germania, Francia e Spagna ci surclassano sulle iniezion… - rtl1025 : ?? #Speranza: 'Si è deciso di acquistare i vaccini insieme in Europa e comprarli insieme è un'idea giusta. Non possi… - Corriere : Il governo cerca altre 10 milioni di dosi. Giorgetti: «È in corso una guerra geopolitica» - giorgiomeletti : RT @DomaniGiornale: Caro professor #Draghi, ho una questione personale, ma interessa milioni di connazionali. ??@giorgiomeletti #vaccini… - EspositoNa : RT @ardigiorgio: Speranza continua a dire che nel piano vaccini dal 2 dicembre c’erano solo sanitari in prima linea. Allora come è stato po… -