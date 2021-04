UmbertoTozzi cantava | Fammi abbracciare una donna che stira cantando Una ragazzina chiede al padre | «Ma che significa? Che lui la vuole abbracciare perché è brava a stirare e non protestare?! Perché non stira lui | invece | in silenzio?»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 aprile 2021) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Era il 1977. Per me tempo di medie. Al mattino la sveglia suonava presto in previsione di mezz’ora di tram sferragliante, il 19, lungo il Naviglio per raggiungere la scuola Luca Beltrami. Prima di uscire ascoltavo Radio Studio 105. E quell’autunno la radio inondava la stanza di una canzone strana, Ti amo di Umberto Tozzi. Le frasi mi arrivavano staccate, alcune incomprensibili, mivo se riempire lo spazio bianco attorno alle parole equivalesse ad assumere il controllo della propria esistenza. Più o meno come uscire in orario, avere i soldi per il biglietto, non sbagliare fermata. E, poi, rientrare. Senza farsi prendere dal desiderio di restare su fino al capolinea, ovunque fosse, per finire fuori orario, fuori binario… In quegli anni a Milano bisognava stare attenti. «Stai molto attenta oggi, vai ...