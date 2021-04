Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 09:10 (Di lunedì 12 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 12 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio da Oggi quasi tutta Italia in zona anti-covid arancione con solo quattro regioni in rosso Campania Puglia Sardegna e Valle d’Aosta e se il calo dei contagi sarà confermato il governo sarà pronto ad anticipare le riaperture oggi a Roma manifestazione dei ristoratori io apro speranza avverte di non bruciare le tappe ma difende la ripartenza delle scuole da oggi in classe se milioni e mezzo di studenti 8 su 10 quasi un milione in più della scorsa settimana in caso di positività Nazionale sale al 2% altri 331 morti quasi 4 milioni di Italiani vaccinati con richiamo al curi sarebbe indagato per peculato nell’inchiesta una screen nel Regno Unito atteso per oggi Roberto dell’Unità di gregge Israele avrebbe giocato un ruolo del sabotaggio alla centrale di ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)dailynews radiogiornale lunedì 12 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco vita in studio da Oggi quasi tutta Italia in zona anti-covid arancione con solo quattro regioni in rosso Campania Puglia Sardegna e Valle d’Aosta e se il calo dei contagi sarà confermato il governo sarà pronto ad anticipare le riaperture oggi amanifestazione dei ristoratori io apro speranza avverte di non bruciare le tappe ma difende la ripartenza delle scuole da oggi in classe se milioni e mezzo di studenti 8 su 10 quasi un milione in più della scorsa settimana in caso di positività Nazionale sale al 2% altri 331 morti quasi 4 milioni di Italiani vaccinati con richiamo al curi sarebbe indagato per peculato nell’inchiesta una screen nel Regno Unito atteso per oggi Roberto dell’Unità di gregge Israele avrebbe giocato un ruolo del sabotaggio alla centrale di ...

Advertising

Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - fanpage : 'Credo che si debba guardare con grande attenzione in questo momento alla situazione del Cile, che ha vaccinato con… - Agenzia_Ansa : Sono 15.746 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 17.567. Sono invece… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Il Serbatoio di Montesanto e la politica siciliana ai tempi del 'pruno') è stato pubblicato su:… - corgiallorosso : #Fonseca: «Era importante non rischiare» -