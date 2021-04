Traffico Roma del 12-04-2021 ore 11:30 (Di lunedì 12 aprile 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi sulla tratto Urbano della Roma L’Aquila Ci sono rallentamenti e code per un veicolo fermo in panne da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale verso il centro è a proposito della tangenziale ha preso il via oggi una nuova sperimentazione per migliorare la sicurezza stradale la viabilità in direzione San Giovanni tra la Tiburtina e l’immissione verso l’autostrada A24 i veicoli provenienti dalla galleria della Nuova Circonvallazione interna per immettersi sull’autostrada A24 Devono uscire allo svincolo di Largo Settimio Passamonti con inversione di marcia instradamento diretto verso l’autostrada e veicoli provenienti dalla Tiburtina e dal cimitero Verano possono proseguire per la 24 per San Giovanni ma non possono immettersi nella corsia di sinistra e proseguire sulla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto Ina studio Daniele guerrisi sulla tratto Urbano dellaL’Aquila Ci sono rallentamenti e code per un veicolo fermo in panne da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale verso il centro è a proposito della tangenziale ha preso il via oggi una nuova sperimentazione per migliorare la sicurezza stradale la viabilità in direzione San Giovanni tra la Tiburtina e l’immissione verso l’autostrada A24 i veicoli provenienti dalla galleria della Nuova Circonvallazione interna per immettersi sull’autostrada A24 Devono uscire allo svincolo di Largo Settimio Passamonti con inversione di marcia instradamento diretto verso l’autostrada e veicoli provenienti dalla Tiburtina e dal cimitero Verano possono proseguire per la 24 per San Giovanni ma non possono immettersi nella corsia di sinistra e proseguire sulla ...

