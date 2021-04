Traffico di droga | 37 arresti Coinvolta mezza Lombardia

Advertising

FratellidItalia : ?? Da anni, #FratellidItalia denuncia la relazione esistente tra il traffico di esseri umani e le attività malavitos… - _Carabinieri_ : Fiumicino (RM): #Carabinieri, con la collaborazione @AdmGov “Roma2” dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci”, arrestano d… - 55_Babi : @krugkrug00 Perché il traffico di droga è in mano a chi procura voti - GirolamoMaggio : RT @fulvio_oscar: Nota By Judy Il centro del Partito Comunista Cinese / Cabala del traffico di bambini / esseri umani, del traffico di armi… - andromedua : @omjsoc la preside carla che gestisce un traffico di droga segreto con rebeka la nzevata -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico droga

... ex ufficiale dei carabinieri, che per anni non ha creduto al figlio ma si è dovuto ricredere con l'inchiesta che ha portato all'arresto dei militari e ora al processo per torture,di...Milano, 12 aprile 2021 - E' di 37 arresti (20 italiani e 17 stranieri, 27 in carcere e 10 sottoposti ai domiciliari) il bilancio di una maxi operazione contro ildicondotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano tra le province di Milano, Alessandria, Bergamo, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza, che ...Operazione dei carabinieri di Milano su input della Dda anche fuori regione: scoperti legami con la 'ndrangheta ...Fermati nel 2009 per un banale equivoco, vennero pestati, umiliati e torturati dai militari. La vicenda è emersa dopo la denuncia del padre di uno di loro, ex ufficiale dei carabinieri, che per anni n ...