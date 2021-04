Tornano in classe 6,6 milioni di studenti, quasi due milioni restano in casa in Dad (Di lunedì 12 aprile 2021) La campanella è suonata per quasi 6,6 milioni di alunni sugli 8,5 milioni delle scuole statali e paritarie, otto su dieci. quasi un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400 mila in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) La campanella è suonata per6,6di alunni sugli 8,5delle scuole statali e paritarie, otto su dieci.un milione in più della settimana scorsa, di cui ben 400 mila in ...

