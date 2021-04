“The Falcon and the Winter Soldier”: il 4° episodio (Di lunedì 12 aprile 2021) Il quarto episodio 4 di The Falcon and the Winter Soldier, intitolato The Whole World Is Watching, è uscito su Disney Plus lo scorso venerdì. The Falcon and the Winter Soldier: cos’è? The Falcon and the Winter Soldier è una miniserie televisiva statunitense, creata da Malcolm Spellman, per la piattaforma di streaming on demand Disney+. La serie è basata su Sam Wilson e Bucky Barnes, gli omonimi personaggi della Marvel Comics. L’ambientazione è la stessa del Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film del franchise, e si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame. Sei mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in un’avventura globale che mette alla prova le ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 12 aprile 2021) Il quarto4 di Theand the, intitolato The Whole World Is Watching, è uscito su Disney Plus lo scorso venerdì. Theand the: cos’è? Theand theè una miniserie televisiva statunitense, creata da Malcolm Spellman, per la piattaforma di streaming on demand Disney+. La serie è basata su Sam Wilson e Bucky Barnes, gli omonimi personaggi della Marvel Comics. L’ambientazione è la stessa del Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film del franchise, e si svolge dopo gli eventi del film Avengers: Endgame. Sei mesi dopo gli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson e Bucky Barnes collaborano in un’avventura globale che mette alla prova le ...

