Tennessee, sparatoria in un liceo: ferito un poliziotto (Di lunedì 12 aprile 2021) Una sparatoria è avvenuta nel liceo 'Austin - East Magnet' di Knoxville , in Tennessee , provocando diversi feriti. Lo riportano diversi media americani. Tra le persone colpite ci sarebbe anche un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) Unaè avvenuta nel'Austin - East Magnet' di Knoxville , in, provocando diversi feriti. Lo riportano diversi media americani. Tra le persone colpite ci sarebbe anche un ...

Advertising

repubblica : Usa, sparatoria con molti feriti in un liceo in Tennessee - Agenzia_Ansa : Usa: sparatoria in un liceo del Tennessee, diversi feriti #ANSA - MediasetTgcom24 : Tennessee, sparatoria in un liceo: ferito un poliziotto #Tennessee - FranzPeppe : RT @fanpage: Sparatoria in un liceo del Tennessee, feriti agenti e studenti - Corriere : Sparatoria in una scuola a Konxville, in Tennessee: «Ci sono molti feriti. tra loro un poliziotto» -