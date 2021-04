Spari fuori un ospedale: almeno un morto e un ferito grave. L’uomo è in fuga (Di lunedì 12 aprile 2021) Un morto e un ferito grave. Questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta all'esterno un ospedale privato di Parigi. Secondo l'emittente BFMTV, i fatti sono avvenuti poco dopo le 13.40 presso l'Hôpital Henry Dunant, rue Michel-Ange, nel 16 ° arrondissement. Stando alle fonti, l’assalitore è fuggito a bordo di un ciclomotore. La vittima sarebbe una guardia di sicurezza dello stesso nosocomio, colpita alla testa e deceduta sul colpo. Il quartiere è isolato. Poliziotti e vigili del fuoco sono davanti al centro ospedaliero della Croce Rossa. L'aggressore avrebbe sparato contro due persone – una guardia dell'ospedale, appunto, e un uomo passante. Le Parisien precisa che è stata aperta un'indagine per tentato omicidio, affidata al primo distretto della polizia giudiziaria di Parigi. Al ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 12 aprile 2021) Une un. Questo il bilancio provvisorio della sparatoria avvenuta all'esterno unprivato di Parigi. Secondo l'emittente BFMTV, i fatti sono avvenuti poco dopo le 13.40 presso l'Hôpital Henry Dunant, rue Michel-Ange, nel 16 ° arrondissement. Stando alle fonti, l’assalitore è fuggito a bordo di un ciclomotore. La vittima sarebbe una guardia di sicurezza dello stesso nosocomio, colpita alla testa e deceduta sul colpo. Il quartiere è isolato. Poliziotti e vigili del fuoco sono davanti al centro ospedaliero della Croce Rossa. L'aggressore avrebbe sparato contro due persone – una guardia dell', appunto, e un uomo passante. Le Parisien precisa che è stata aperta un'indagine per tentato omicidio, affidata al primo distretto della polizia giudiziaria di Parigi. Al ...

