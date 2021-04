Solskjær manderebbe Son “a letto senza cena” Mourinho si arrabbia | «Son ha avuto un padre migliore di lui»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il 3-1 con cui il Manchester United ha spento i sogni di qualificazione Champions del Tottenham s’è trasformato in un’incredibile baruffa verbale tra Ole Gunnare Josésulla buona genitorialità. Polemica nata da una specie di simulazione di Son Heung-min, colpevole di essere rimasto a terra facendo annullare un gol al Var. “Devo dire che se mio figlio restasse a terra così per tre minuti, e avesse bisogno di dieci compagni per aiutarlo a rialzarsi, andrebbe a“, ha dettodi Son., che ha appena battuto il record negativo di sconfitte in una stessa stagione della sua carriera, è un rapace della comunicazione e ha cavalcato la dichiarazione per spostare l’attenzione dalle sue responsabilità, prendendosela anche coi ...