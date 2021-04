Royal Family in lutto: le ultime parole di Filippo (Di lunedì 12 aprile 2021) Il “Mail on Sunday” ha svelato che cosa si sarebbero detti Filippo, il principe consorte della regina Elisabetta scomparso venerdì 9 aprile, e il primogenito Carlo durante gli ultimi incontri. Che cosa ha chiesto Filippo al figlio? Com’erano i rapporti tra i due? Il mondo continua a piangere insieme alla regina, all’erede al trono Carlo e a tutti i Windsor la scomparsa del principe Filippo, avvenuta venerdì 9 Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 12 aprile 2021) Il “Mail on Sunday” ha svelato che cosa si sarebbero detti, il principe consorte della regina Elisabetta scomparso venerdì 9 aprile, e il primogenito Carlo durante gli ultimi incontri. Che cosa ha chiestoal figlio? Com’erano i rapporti tra i due? Il mondo continua a piangere insieme alla regina, all’erede al trono Carlo e a tutti i Windsor la scomparsa del principe, avvenuta venerdì 9 Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Royal Family Il saluto di Carlo e della regina Elisabetta al principe Filippo ... abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato", sono le parole della Regina che si leggono sul profilo Instagram ufficiale della royal family . Erano vere quando le ha ...

Tutti i passi falsi di Harry e Meghan Harry e Meghan si sono allontanati dalla royal family ormai più di un anno fa. La rinuncia al ruolo di membri senior non è stata facile e ha scosso la monarchia alle fondamenta. La Megxit poteva essere evitata o, almeno, gestita in un altro ...

Principe Filippo, Harry pronto a volare a Londra. Royal family chiusa nel suo dolore QUOTIDIANO.NET Royal Family in lutto: le ultime parole di Filippo Con la morte del duca di Edimburgo per la royal family si chiude un’era. Sempre un passo indietro alla moglie, si dice, ma Filippo è stato sempre di grande supporto per figli e nipoti.

Filippo, nonno discreto e affettuoso: ha avuto un ruolo importante per i nipoti alla morte di Lady D abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato o sapremo mai"? si legge nel messaggio sul social Instagram della Royal Family, che riprende le parole della regina ...

