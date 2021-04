Rita muore a soli 27 anni. Per i medici, la colpa è delle misure di distanziamento sociale (Di lunedì 12 aprile 2021) Una giovane di nome Rita Caccioppoli a soli 27 anni è morta per la depressione, a detta dei medici che l’hanno seguita. I genitori hanno presentato una denuncia. Sarebbe stata una grave depressione a debilitare ed uccidere Rita Caccioppoli, 27enne campana deceduta presso l’Ospedale del mare di Napoli il 6 aprile 2021. I genitori disperati L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 12 aprile 2021) Una giovane di nomeCaccioppoli a27è morta per la depressione, a detta deiche l’hanno seguita. I genitori hanno presentato una denuncia. Sarebbe stata una grave depressione a debilitare ed uccidereCaccioppoli, 27enne campana deceduta presso l’Ospedale del mare di Napoli il 6 aprile 2021. I genitori disperati L'articolo proviene da Leggilo.org.

