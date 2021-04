Ragazzo di colore ucciso dalla polizia a Minneapolis (Di lunedì 12 aprile 2021) La polizia di Minneapolis ha ucciso un ventenne afroamericano in un centro alla periferia di Brooklyn Center. Una vicenda che ha innescato nuove proteste contro le forze dell'ordine, proprio mentre ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Ladihaun ventenne afroamericano in un centro alla periferia di Brooklyn Center. Una vicenda che ha innescato nuove proteste contro le forze dell'ordine, proprio mentre ...

