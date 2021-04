Quantic Dream tra ambiente di lavoro tossico e pesanti accuse la risposta alla Corte d' Appello di Parigi

(Di lunedì 12 aprile 2021), sviluppatore delle esclusive PlayStation Heavy Rain e Detroit: Become Human, ha pubblicato una nuova dichiarazione in cui si afferma che un'indagine ha concluso che non c'era "atmosfera tossica o alcun tipo di discriminazione nello studio". La dichiarazione arriva dopo che lo studio è stato accusato di undiostile e citato in giudizio da un ex dipendente nel 2018. All'epoca, sulle pagine di Le Monde e Mediapart, alcuni dipendenti, non più tra le fila die rimasti anonimi, avevano parlato di spiacevoli episodi di omofobia e razzismo all'interno dello studio. La sentenzafine si è pronunciata a favore die ha costretto l'accusa a pagare i costi e i danni arrecati allo studio. Sembra anche che la ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quantic Dream

Il Fatto Quotidiano

Prodotto e distribuito dalla francesee realizzato dallo studio tedesco Jo - Mei Games, sotto la direzione creativa di Cornelia Geppert, Sea of Solitude, ha raccolto l'attenzione di ...Lo sviluppatore di Detroit: Become Human,, sta collaborando con un nuovo studio per un nuovo gioco. In occasione dei premi Pegases 2021 a Parigi,ha annunciato che collaborerà con Parallel Studio . Questa ...Quantic Dream, sviluppatore delle esclusive PlayStation Heavy Rain e Detroit: Become Human, ha pubblicato una nuova dichiarazione in cui si afferma che un'indagine ha concluso che non c'era "atmosfera ...Scoprite tutte le promozioni attualmente in corso presso Gamestop su tantissimi videogiochi e accessori gaming!