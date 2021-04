Pio e Amedeo: «Noi col “catcalling” ci abbiamo fatto la carriera. Che vergogna Emigratis…» (Di lunedì 12 aprile 2021) Pio e Amedeo, che ai tempi di Emigratis facevano figuracce in giro a nome e per conto dell’ “italiano medio”, per lo più massacrando vip a rotazione, vanno ora in prima serata su Canale 5 con una specie di varietà dal titolo classicissimo, «Felicissima sera». E in un’intervista al Corriere della Sera parlano del loro politicamente scorretto fisiologico, in contrapposizione ai “superperbenisti”, ché ormai “non si può dire e fare più niente”. «Il politicamente corretto è l’arma social di chi non ha niente da dire, di chi non ha talento e allora si appiglia lì, perché non ha argomenti. L’ossessione a essere dalla parte del giusto e la corsa al consenso sono una piaga». E poi i social ormai sono uno sfogatoio che tutto livella, verso il basso. «Persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Pio e, che ai tempi di Emigratis facevano figuracce in giro a nome e per conto dell’ “italiano medio”, per lo più massacrando vip a rotazione, vanno ora in prima serata su Canale 5 con una specie di varietà dal titolo classicissimo, «Felicissima sera». E in un’intervista al Corriere della Sera parlano del loro politicamente scorretto fisiologico, in contrapposizione ai “superperbenisti”, ché ormai “non si può dire e fare più niente”. «Il politicamente corretto è l’arma social di chi non ha niente da dire, di chi non ha talento e allora si appiglia lì, perché non ha argomenti. L’ossessione a essere dalla parte del giusto e la corsa al consenso sono una piaga». E poi i social ormai sono uno sfogatoio che tutto livella, verso il basso. «Persone che non avevano nemmeno il diritto di parlare al pranzo di Natale in famiglia perché non avevano il carisma per farlo, ...

