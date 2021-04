Perché non c'è Dante nell'albero di piazza della Signoria (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante la sua forma che sale verso l'alto, l'installazione dello scultore Giuseppe Penone a Firenze non è adatta a rappresentare l'ascesa dell'Alighieri dall'Inferno verso il Paradiso, nel settecentesimo anniversario della morte del poeta. Rappresenta soprattutto chi l'ha realizzata. Oggetto di una bordata di fischi senza precedenti da parte di fiorentini (e italiani), che l'hanno interpretato come umiliazione e mortificazione della città in cui è stato innalzato, e del Paradiso di Dante cui è stato dedicato, il «monumento» («non sapevo che Spelacchio fosse in tour», «povero Dante, chissà come si rigira nella tomba», «è meglio la gru che c'è dietro»; «se questo è il Paradiso, chissà come sarà l'Inferno») appare un'incomprensibile provocazione prima delle istituzioni, che l'hanno voluto, che ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) Nonostante la sua forma che sale verso l'alto, l'installazione dello scultore Giuseppe Penone a Firenze non è adatta a rappresentare l'ascesa dell'Alighieri dall'Inferno verso il Paradiso, nel settecentesimo anniversariomorte del poeta. Rappresenta soprattutto chi l'ha realizzata. Oggetto di una bordata di fischi senza precedenti da parte di fiorentini (e italiani), che l'hanno interpretato come umiliazione e mortificazionecittà in cui è stato innalzato, e del Paradiso dicui è stato dedicato, il «monumento» («non sapevo che Spelacchio fosse in tour», «povero, chissà come si rigiraa tomba», «è meglio la gru che c'è dietro»; «se questo è il Paradiso, chissà come sarà l'Inferno») appare un'incomprensibile provocazione prima delle istituzioni, che l'hanno voluto, che ...

Advertising

enricoruggeri : 1) paura di perdere consensi 2)ogni perplessità sulle misure adottate è stata considerata “di destra” (e non si cap… - Pontifex_it : Le piaghe di Gesù sono canali aperti tra Lui e noi che riversano misericordia sulle nostre miserie. Sono le vie che… - sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Ms_MartyReid : RT @louvingharreh: 'non mi aspettavo che i professori mandassero al ballottaggio me perché comunque non avevano mai espresso un parere nega… - heavilystrong : @franonesiste ma è ovvio che sono fondamentali entrambi, ma uno è libero di pensare che una materia è più important… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Future USA negativi. Investitori cauti in vista delle trimestrali ... Uber (+3%) , dopo che ha registrato il record di prenotazioni a marzo 2021, Alibaba (+6%) perchè non si aspetta ulteriori impatti dopo la multa dell'antitrust cinese e Luminex (+10% ), dopo l'...

Cassano si schiera con Fonseca: 'La Roma deve confermarlo, è uno coi c....' ... 'È un allenatore che ha due coglioni così un allenatore vero! Adesso lo dico, perché l'ho saputo, ... Quest'allenatore c'ha i coglioni, non guarda in faccia nessuno. Se qualcuno l'avesse veramente ...

Cannabidiolo (CBD): cos'è, perché è così famoso, correlazioni col nostro organismo latinaoggi.eu ... Uber (+3%) , dopo che ha registrato il record di prenotazioni a marzo 2021, Alibaba (+6%) perchèsi aspetta ulteriori impatti dopo la multa dell'antitrust cinese e Luminex (+10% ), dopo l'...... 'È un allenatore che ha due coglioni così un allenatore vero! Adesso lo dico,l'ho saputo, ... Quest'allenatore c'ha i coglioni,guarda in faccia nessuno. Se qualcuno l'avesse veramente ...