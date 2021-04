Oms, Ranieri Guerra indagato: “Mi fanno fare la parte del mostro” (Di lunedì 12 aprile 2021) Oms, Ranieri Guerra indagato. La Procura di Bergamo ha recapitato un avviso di garanzia a Ranieri Guerra, Direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Guerra è indagato per aver mentito ai pm, avendo negato di aver esercitato pressioni per la rimozione del piano pandemico italiano dal sito dell’Oms. Intervistato dal Corriere, Ranieri Guerra sostiene la sua innocenza: “Non fui io a rimuovere il dossier”. Le investigazioni Il 5 novembre 2020 i pm ascoltarono Ranieri Guerra come persona informata sui fatti. L’inchiesta era partita dalle indagini condotte dai pm e da altri giornalisti, tra cui quelli di Report, sul piano pandemico nazionale, che non sarebbe stato aggiornato dal 2006. ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Oms,. La Procura di Bergamo ha recapitato un avviso di garanzia a, Direttore vicario dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.per aver mentito ai pm, avendo negato di aver esercitato pressioni per la rimozione del piano pandemico italiano dal sito dell’Oms. Intervistato dal Corriere,sostiene la sua innocenza: “Non fui io a rimuovere il dossier”. Le investigazioni Il 5 novembre 2020 i pm ascoltaronocome persona informata sui fatti. L’inchiesta era partita dalle indagini condotte dai pm e da altri giornalisti, tra cui quelli di Report, sul piano pandemico nazionale, che non sarebbe stato aggiornato dal 2006. ...

Advertising

ladyonorato : Vediamo se la Procura competente allargherà le indagini al gabinetto del ministero. Ciò che emerge da queste chat l… - fattoquotidiano : INDAGATO A BERGAMO Dice Ranieri Guerra, assistente del direttore generale dell’Oms inviato in Italia nel marzo 202… - LegaSalvini : PIANO PANDEMICO, L'OMS TACE CON I MAGISTRATI. RANIERI GUERRA HA COPERTO CONTE E SPERANZA l - lancellone : RT @conteDartagnan: Il funzionario dell’OMS Zambon dimessosi per le denunce sul piano pandemico mancante in disaccordo con Ranieri Guerra… - VittorioCurro : RT @Libero_official: A #Nonelarena la chat tra #RanieriGuerra e #Brusaferro: report #Oms su Italia e #coronavirus rimosso, 'il capogabinett… -