NVIDIA | GPU Ampere professionali | nuove CPU per AI e automotiveHDblog it

Advertising

setteBIT : Quintalata di annunci nVidia, selezionando quelli + interessanti: l’intelligenza artificiale in grado di sostenere… - setteBIT : Quintalata di annunci nVidia, selezionando quelli + interessanti: 8 nuove GPU RTX basate su architettura Ampere che… - HDmotori : NVIDIA: GPU Ampere professionali, nuove CPU per AI e automotive - FilippoAstone : L'obiettivo del colosso cinese è quello di rivoluzionare manifattura e life-science con i ThinkSystem Sd650-N V2 e… -

Ultime Notizie dalla rete : NVIDIA GPU

... quando accoppiato alle, offrirà " prestazioni 10 volte più veloci rispetto ai migliori sistemiDGX basati su CPU x86 " attuali. L'azienda statunitense ribadisce che Grace " ...Il sistema svizzero si chiamerà Alps, e rimpiazzerà l'attuale Piz Daint basato su CPU Xeon eP100. La potenza target è di ben 20 ExaFLOPS per le operazioni AI : al momento del lancio il ...However, Nvidia's CFO says the company is making progress in boosting the GPU supplies. It's also noticing more purchases for Nvidia's mining-focused graphics cards.The company has just unveiled the Acer Nitro 5 in the country featuring Intel’s 11th Gen Core H-series CPU and an NVIDIA GeForce GTX 1650 GPU. So the new laptop is coming to attract gamers that want a ...